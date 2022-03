Para marcar o encerramento do mês da mulher, a Secretaria de Cultura de Itaquaquecetuba promove, nesta quinta-feira (31), o sarau Ação e Reação Delas. Com microfone aberto, o evento vai reunir música, literatura e debates tendo como pauta o protagonismo das mulheres.





“O foco do nosso sarau será reafirmar todas as lutas diárias das mulheres por direito à igualdade e oportunidades. Com isso, aproveitamos para encerrar o mês com esse encontro cultural que vai ser muito especial”, disse a secretária de Cultura, Maria Ana Rosa.

Ao longo de todo o mês, a Secretaria de Políticas para Mulheres promoveu uma série de ações em alusão ao mês da mulher, como o aulão de defesa pessoal, a premiação às mulheres de destaque no município, as sacolas que já estão circulando em supermercados com um disque denúncia de violência doméstica, entre outros.

Sarau ocorrerá nesta quinta-feira (31) na Biblioteca Municipal Aroldo de Azevedo – Secretaria de Cultura.

“O sarau encerra com chave de ouro essas ações. Acredito no trabalho, na competência e nos resultados que as mulheres apresentam em todas as frentes”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues. A atividade abre espaço para apresentações às 15h na sede da Cultura (avenida Vereador João Fernandes da Silva, 53 – Vila Virgínia).