O prefeito Rodrigo Ashiuchi se reuniu com moradores do bairro Jardim Gardênia Azul – Gleba 2, na região norte de Suzano, no último final de semana. A visita, acompanhada pelo deputado estadual André do Prado e outras autoridades locais, teve como objetivo reforçar orientações importantes sobre o processo de regularização fundiária. O trabalho, que está há alguns anos em andamento, deve beneficiar 1.444 famílias. A iniciativa garantirá a devida implantação da rede de água e outras melhorias.





A reunião ocorreu no último sábado (26/03), na Escola Municipal José Celestino Sanches. Na oportunidade, o prefeito relembrou aos moradores do primeiro perímetro contemplado todo o histórico da localidade e destacou a importância da regularização fundiária para a conquista de mais serviços.

Prefeitura de Suzano reforça orientações importantes sobre o processo de regularização fundiária no Jardim Gadênia – Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano.

De acordo com o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, o espaço está ocupado há anos e desde 2017 a administração municipal vem agindo de forma determinada para a legalização dos imóveis e da infraestrutura no local.

“Logo no início da atual gestão, decidimos colocar em prática esse projeto, avançando ano a ano. Em 2019, contamos com a instalação de energia elétrica domiciliar, pela EDP São Paulo. Já no final de 2021, conquistamos a regularização da rede de água em todo o bairro, por meio da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo)”, disse.

O secretário explicou que o levantamento topográfico já foi realizado em toda área, assim como a divisão do território em duas fases de regularização. Atualmente, o processo segue com reuniões de moradores divididos em grupos, encaminhando as etapas do projeto urbanístico e o cadastro socioeconômico das famílias. Em seguida, serão feitos o envio da documentação necessária para o Cartório de Registro de Imóveis e a consequente entrega das matrículas. A previsão é de que todas as etapas sejam finalizadas ainda neste ano.

Cidade Legal

Ao lado do chefe da pasta, o prefeito Rodrigo Ashiuchi ainda destacou a adesão ao programa estadual “Cidade Legal”. “Em 2021, a prefeitura fez um convênio com o governo do Estado, contando com o grande auxílio do deputado André do Prado, que segue com a gente acompanhando o passo a passo desse processo em diversos pontos de Suzano. Temos muito a agradecer por essa parceria, que se fortalece cada dia mais”, afirmou.

Para o parlamentar, acompanhar os desdobramentos do trabalho representa mais união e qualidade no serviço prestado. “Nosso trabalho como deputado vai além dos formalismos no papel. Estar junto à comunidade, ouvir e identificar demandas nos ajuda a aprimorar cada vez mais nossa atividade parlamentar, seguindo sempre a premissa de fazer mais pela população, especialmente para os moradores de Suzano, que são famílias de bem e batalhadoras”, ressaltou André do Prado.

Além da regularização fundiária, os moradores também foram orientados quanto às melhorias previstas para a área da saúde na região norte. “Estamos prestes a finalizar e entregar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Jardim Revista, que vai garantir serviço 24 horas às famílias da região norte. A previsão é de que a inauguração ocorra nos próximos meses”, destacou o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi.

A reunião com moradores também contou com a participação do vice-prefeito Walmir Pinto e dos secretários Alex Santos (Governo) e Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), do chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo, e dos diretores Miguel Reis (Habitação) e Ari Santos (Iluminação Pública). Por parte dos vereadores estiveram presentes Nelson dos Santos, o Nelson do Fadul, e José Oliveira Lima, o Zé Oliveira.