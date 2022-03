A campanha de vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) em Suzano chegou à marca de 100% do público adulto imunizado com duas doses. De acordo com balanço da plataforma “Vacina Já” (www.vacinaja.sp.gov.br), o município contabiliza 245.242 pessoas com o esquema vacinal completo. Do total, 237.581 receberam as duas doses e 7.661 munícipes foram contemplados com o imunizante em dose única. Já na aplicação de reforço, são contabilizados 133.826 cidadãos, representando 54,6% do público estimado em 244.782 pessoas.





De acordo com relatório diário da Secretaria Municipal de Saúde, nesta segunda-feira (28/03) foram contabilizadas mais 1.618 aplicações, sendo que a maior procura está concentrada na dose de reforço. A data também marca o primeiro dia de atendimento do público infantil sem agendamento prévio na cidade, mantendo o ritmo do acolhimento observado ultimamente. Na semana anterior, a média deste grupo havia sido de 440 aplicações diárias. Atualmente, 23.795 crianças já foram vacinadas com pelo menos uma dose, sendo 94,2% do público estimado.

Segundo o chefe da pasta, Pedro Ishi, a tendência é que o padrão permaneça, sendo alterado conforme a evolução do calendário. “Atualmente, nossa maior procura tem sido pela dose de reforço do público adulto, que é a grande maioria. Em uma estimativa diária, esse grupo é responsável por 47% das aplicações. É importante reforçar que a vacinação continua normalmente para todos os demais públicos, sendo a primeira e segunda doses indicadas para toda a população maior de cinco anos. A terceira aplicação é voltada aos maiores de idade e a quarta, por enquanto, para os idosos de 80 anos ou mais”, lembrou.

Para o secretário, o árduo trabalho das equipes de Saúde se traduz nos índices de adesão à campanha em todas as etapas. “Nosso desafio é fazer com que a dose chegue ao maior número possível de pessoas, superando cada etapa. Em dezembro alcançamos 100% da estimativa de adultos vacinados com a primeira dose e agora, quase quatro meses depois, batemos a meta com a segunda dose, que é o que garante a eficácia do esquema vacinal completo. Seguimos confiantes com o público nas aplicações de reforço, sempre seguindo o calendário vigente e nos cuidando contra a Covid-19”, comentou.

Vale destacar ainda que a secretaria já iniciou a campanha de imunização contra o vírus Influenza, causador da gripe. Nesta semana, até o dia 1º de abril (sexta-feira), o público-alvo são os idosos de 80 anos ou mais. O grupo também é atualmente contemplado na quarta etapa de reforço da vacinação contra a Covid-19, sendo que não é mais necessário o cumprimento de prazo de espera entre as doses aplicadas.

Atendimento

O acolhimento para todos os suzanenses maiores de cinco anos de idade ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas, nas 24 unidades de saúde. No momento do atendimento, para garantir a primeira dose, recomenda-se que o cidadão faça o pré-cadastro no site “Vacina Já” (www.vacinaja.sp.gov.br) e tenha em mãos RG, CPF, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de endereço de Suzano.

No caso de crianças e adolescentes, solicita-se também o acompanhamento dos pais ou responsáveis legais no momento do atendimento. Na impossibilidade da presença, será obrigatória a apresentação do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido. O documento pode ser acessado e impresso pelo link bit.ly/CronogramaVacinaSuzano.

Já para receber a segunda e a terceira doses, basta o cidadão comparecer à unidade e apresentar o documento original com foto e o cartão adquirido na primeira etapa. Vale lembrar ainda que a terceira dose é recomendada para os adultos que já concluíram o esquema vacinal há pelo menos quatro meses ou para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades ou imunossuprimidos. A quarta dose também é recomendada apenas para os idosos maiores de 80 anos que já completaram a terceira aplicação há quatro meses ou mais.

Para a vacinação da gripe, basta o idoso maior de 80 anos apresentar documento original com foto, comprovante de residência de Suzano e carteirinha de vacinação.