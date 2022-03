No próximo sábado, 2 de abril, em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o Suzano Shopping irá realizar uma manhã especial para crianças com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), com direito a muitas brincadeiras e sessão de cinema. Tudo gratuitamente, num ambiente mais silencioso e tranquilo, especialmente preparado para acolher este público e proporcionar uma experiência única, repleta de momentos memoráveis.





O shopping abrirá mais cedo nesse dia exclusivamente para a sessão especial. As atividades terão início às 9h e previsão de término às 10h30. Como as lojas ainda não funcionam nesse horário para o público em geral, o ambiente é mais calmo e com menos ruídos, e assim é possível proporcionar maior conforto e diversão para as crianças autistas e suas famílias, com toda a atenção que elas merecem.

A garotada poderá brincar à vontade na mega piscina de bolinhas com escorregadores e réplicas gigantes de dinossauros do Dino’s Adventure e em todos os brinquedos do Puppy Play, como jogos de videogame, simuladores, a auto pista com carro de batida, entre outros.

Após as brincadeiras, o Centerplex oferecerá uma sessão exclusiva do filme “Os caras malvados”, nova animação da Dreamworks, que promete muita diversão com a história de um grupo de animais ladrões e suas aventuras. A sala de cinema receberá adaptações como luzes levemente acesas e som mais baixo, com a redução dos estímulos sonoros e visuais.

Como as vagas para todas as atividades são limitadas, para melhor acolher o público, é necessário fazer inscrição pelo Instagram do shopping (no link https://bit.ly/inscricaosuzano) a partir desta terça-feira (29/03).

O Dia Mundial de Conscientização Sobre o Autismo foi estabelecido em 2007 pela Organização das Nações Unidas (ONU) e tem como objetivos a difusão de informações para a população e a redução da discriminação e do preconceito. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que uma em cada 160 crianças no mundo possui TEA. No Brasil, são cerca de 2 milhões de autistas. A campanha nacional de 2022 para celebrar a data aborda a inclusão com o tema “Lugar de autista é em todo lugar!”.

O Suzano Shopping fica na Rua Sete de Setembro, n° 555, Jardim Iraí. Mais informações: www.suzanoshopping.com.br ou telefone (11) 2500-7940.

