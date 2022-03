O Imposto de Renda 2022 deve ser declarado entre 7 de março e 29 de abril por todo contribuinte que teve renda anual em 2021 acima de R$ 28.559,70.

Devem constar ganhos decorrentes de trabalho e atividades como aluguel, operações na bolsa ou qualquer acréscimo patrimonial, além dos gastos que podem ser descontados.

Na declaração completa, todos os gastos com saúde, educação própria e de dependentes, planos de previdência devem ser discriminados pelo contribuinte de acordo com as notas fiscais ou contribuições efetuadas.

A vantagem desse modelo, para quem tem muitas despesas que podem ser deduzidas, é um abatimento maior no valor do desconto do IR.

