O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou em pronunciamento nesta quinta-feira (31), no Palácio dos Bandeirantes, que manterá sua pré-candidatura à Presidência da República pelo seu partido. Ele deixa o governo e, o vice-governador, Rodrigo Garcia (PSDB), assume em seu lugar.





“Sim, serei candidato à Presidência da República pelo PSDB. Nosso partido. O Partido da Social Democracia Brasileira. E junto, ao lado de outros partidos valorosos, de políticos e de pessoas que têm respeito pela democracia, pela vida e pelos cidadãos, nós vamos vencer, vamos vencer o populismo, a maldade, a adversidade, a corrução. E juntos, todos nós, vamos ter um novo Brasil. Viva a nossa pátria”, disse Doria.

“Eu quero estar ao lado de vocês, a partir do próximo dia 2 [de abril], para mostrar que é possível, sim, ter uma nova alternativa para o Brasil”, completou.

Doria falou também sobre a candidatura de Garcia, que deixou seu antigo partido, o DEM, para concorrer ao governo do estado pelo PSDB.

“Daqui pra frente, nosso trabalho continua pelas mãos de Rodrigo Garcia, que, a partir do próximo dia 2, será governador do estado de São Paulo e será reeleito governador do estado de São Paulo”.

Durante o dia, a possibilidade de uma possível desistência da pré-candidatura à Presidência era visto como uma espécie de contra-ataque de Doria ao que ele via como uma traição por parte do PSDB, que possui uma ala que defende que o candidato à Presidência seja Eduardo Leite, que deixou o governo do Rio Grande do Sul.

Em seu discurso, Doria se dirigiu a Garcia e reforçou a lealdade do vice-governador.

“Como é bom olhar para os olhos das pessoas, Rodrigo, e perceber esse sentimento de gratidão. E gratidão é aquilo que eu sinto por você, amigo, colega, parceiro, leal e dedicado”, disse.

“Hoje, nós estamos chegando ao final de um ciclo, mas ninguém está aqui para te dizer adeus, nós estamos aqui para te dizer um até breve. Um até breve porque nós sabemos da importância para o Brasil daquilo que você fez em São Paulo e fará no restante do Brasil”, disse Garcia.