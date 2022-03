A Secretaria de Serviços Urbanos deu início a mais uma etapa de troca de lâmpadas comuns de iluminação pública por modelos de LED, que são mais eficientes e econômicas. Serão atendidos 5.300 pontos a começar pelo Jardim Deise.





Já foram substituídas 2.700 lâmpadas, de um total de 13 mil existentes na cidade. De acordo com o secretário da pasta, Nicolas David, a previsão é de que a substituição desta nova fase seja concluída até junho deste ano totalizando mais de 8 mil novas lâmpadas de LED. “Tínhamos uma meta de fazer a troca total da cidade até 2024, mas, seguindo neste ritmo, vamos fazer isso até outubro”, destacou.

As equipes iniciaram os trabalhos pela Rua Lutécia, no Jardim Deise, e seguirão por todo o bairro. A prefeita, Priscila Gambale, acompanhou os trabalhos e destacou a importância desta ação. “A iluminação pública ajuda no combate à criminalidade, traz uma sensação maior de segurança e também valoriza o local”, listou.