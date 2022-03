Sete meses após ter deixado o cargo de Chefe de Gabinete da Prefeitura de Poá para se dedicar, exclusivamente, à secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Lucas Bertagnolli reassume a função e, temporariamente, permanecerá à frente dos dois departamentos. Com a nomeação assinada pela prefeita Marcia Bin, o novo responsável pelo Gabinete ocupa a vaga de Milvio Sanchez que deixa o governo municipal.





Segundo a chefe do Executivo municipal, Lucas Bertagnolli só deixou o Gabinete para comandar a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, pois na época a referida Pasta exigia uma atenção maior. “O Lucas conta com 100% da minha confiança, além de ser altamente competente e, por isso, optei em enviá-lo à Assistência para que pudesse organizar a secretaria. Agora, chegou a hora do retorno, pois a presença dele no Paço Municipal é de grande importância para o Governo”, afirmou Marcia Bin.

A princípio, de acordo com a prefeita, Lucas permanecerá à frente da Chefia de Gabinete e da Assistência Social. “Caso seja necessário, nomearei um novo secretário para a Pasta, mas enquanto isso, conto com a dedicação e empenho dele para o andamento dos departamentos, dando celeridade aos processos”, finalizou a chefe do Executivo que aproveitou para destacar o trabalho desempenhado pelo ex-chefe de Gabinete. “O Milvio teve um papel importante enquanto esteve no cargo, por isso quero deixar registrado o meu agradecimento pelo trabalho realizado”.

“Estou à disposição da administração municipal para ajudar no que for preciso. Quando fui indicado para assumir a Assistência, encarei como um grande desafio e acredito ter desempenhado um trabalho positivo que foi bem avaliado pela prefeita. Nesta terça-feira (29/03), retorno ao Gabinete com grande satisfação e muita vontade de seguir desempenhando o meu melhor em prol da gestão e, consequentemente, do município”, afirmou Lucas.