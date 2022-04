O ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro anunciou na tarde desta quinta-feira (31) que decidiu deixar o Podemos e se filiar ao partido União Brasil. Além disso, anunciou em suas redes sociais que, abriu mão de concorrer à Presidência da República neste momento.





A mudança de partido foi anunciada em um hotel na Zona Sul da capital paulista, onde Moro assinou a ficha de filiação à nova sigla. Sergio Moro havia se filiado ao Podemos em novembro do ano passado.

Sergio Moro assina filiação ao partido União Brasil em hotel na Zona Sul da capital de São Paulo, ao lado do vice-presidente do partido, Junior Bozzella — Foto: Reprodução/GloboNews.

Em nota publicada em suas redes sociais, Moro anunciou que abriu mão de sua candidatura à Presidência da República ao mudar de sigla.

“Para ingressar no novo partido, abro mão, nesse momento, da pré-candidatura presidencial e serei um soldado da democracia para recuperar o sonho de um Brasil melhor”, disse Moro, em nota oficial.

Nota oficial de Sergio Moro sobre filiação ao União Brasil e desistência de sua atual pré-candidatura à República do Brasil. — Foto: Reprodução/Instagram.

Segundo o secretário-executivo da nova sigla, Moro deve ser candidato a deputado federal pelo partido. Porém, a assessoria de imprensa de Sergio Moro afirmou que o ex-juiz ainda não decidiu qual cargo deve disputar nas próximas eleições.

“Moro vem para o União com a expectativa de ser um dos deputados mais votados da história do país. Daremos todas as condições para isso”, disse Alexandre Leite, em nota.

De acordo com o deputado e vice-presidente do partido União Brasil, Junior Bozzella, Moro mudou seu domicílio eleitoral para São Paulo e se colocou à disposição do partido, que definirá o “lugar pertinente onde ele possa se encaixar”.

“Ele estava habilitado a concorrer a diversos cargos, trouxe o domicílio eleitoral pra São Paulo. Ele vem pra somar, tem 10% nas pesquisas”, disse Bozzella.

“O Moro veio de maneira bastante humilde, desprendido, por um projeto de partido e, consequentemente, por um projeto de país. E ele falou ‘eu vou me colocar a disposição daquilo que o partido julgar mais pertinente pra que eu venha disputar na eleição de outubro de 2022 ou não'”, completou Bozzella.