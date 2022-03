Um ônibus caiu em uma ribanceira no fim da noite de quarta-feira (30), em Sapopema, na região do Norte Pioneiro do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), 11 pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas.

O acidente aconteceu por volta das 22h de quarta-feira, no km 268 da PR-090. O trecho fica na localidade conhecida como Serra Fria e tem pista simples.

O ônibus transportava mais de 30 passageiros, que eram trabalhadores de várias regiões do país, conforme a polícia.

Eles saíram de Três Lagoas (MS) com destino a Telêmaco Borba, nos Campos Gerais do Paraná, onde trabalhariam na manutenção de uma fábrica da Klabin, que é a maior empresa produtora e exportadora de papéis do Brasil.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), chovia no momento do acidente.

A investigação acredita que o motorista tenha perdido o controle da direção, vindo sair com o veículo da pista e capotado.

Os bombeiros disseram que sete pessoas morreram ainda no local do acidente. Outras três vítimas morreram no hospital. Outro passageiro morreu enquanto era transferido de instituição.

Ainda de acordo com os bombeiros, foram resgatadas 10 vítimas em estado grave e outras quatro com ferimentos moderados. Os demais ocupantes tiveram ferimentos leves.

Alguns passageiros foram ejetados do ônibus, durante o capotamento.

Conforme o Corpo de Bombeiros, alguns trabalhadores foram resgatados por pessoas que passavam pela rodovia.

A polícia informou que os socorristas trabalharam no resgate dos feridos, que foram encaminhadas para os seguintes hospitais:

15 para o Hospital de Sapopema

4 para o Hospital de Curiúva

5 para o Hospital de São Jerônimo da Serra

1 para Cornélio Procópio

Os corpos dos trabalhadores que morreram foram levados para o Instituto Médico-Legal de Londrina.

O outro lado

A Klabin informou que as vítimas são contratadas por uma empresa terceirizada chamada Engemec.

A indústria lamentou o ocorrido e disse que está prestando apoio à empresa terceirizada.

A Engemec lamentou o acidente e disse que está prestando toda assistência às vítimas e familiares.

A empresa também informou que os trabalhadores eram de várias localidades e que o ônibus era próprio.

