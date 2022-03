A fase de demolição do prédio do antigo fórum de Poá foi concluída nesta terça-feira (29/03) e a empresa responsável pelos serviços começa nesta quarta-feira (30/03), o processo de trituração e retirada dos escombros e para limpeza do terreno. O prédio foi interditado em virtude de problemas estruturais e corria o risco de desabar, além disso, estava causando problemas à segurança pública do município.





Desde o início de 2021, no início da gestão, a prefeita Marcia Bin determinou ao secretário de Obras Públicas, Ricardo Leão, o acompanhamento do andamento dos trâmites para demolição do prédio que já estava em processo há cerca de três anos. “Antes mesmo de assumir a gestão municipal, já recebia muitas reclamações de munícipes com relação ao prédio que estava sendo utilizado para consumo de drogas, além dos assaltos que ocorriam pelo local. O prédio também trazia um aspecto de abandono à região central, deixando a cidade feia, por isso determinei o acompanhamento dos trâmites e, hoje, estamos perto de ver a área limpa”, disse a chefe do Executivo municipal, durante visita à área.

Com a demolição do prédio e limpeza da área, o próximo passo é dar prosseguimento às conversas junto ao Governo do Estado para reutilização do espaço, seja para construção de um novo fórum ou para outro equipamento público.