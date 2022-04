O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), apresentou na tarde desta quarta-feira (30) no Cineteatro Wilma Bentivegna, a programação de atividades para abril, em comemoração aos 73 anos de emancipação político-administrativa da cidade. As ações se iniciam neste sábado (02), dia do aniversário da cidade, no Parque Municipal Max Feffer.





Realizado no Cineteatro Wilma Bentivegna, o anúncio do cronograma comemorativo foi aberto à imprensa – Foto: Geovana Soliman/TV Cenário.

Além do prefeito, o anúncio teve participação do vice-prefeito e secretário municipal de Cultura, Walmir Pinto, da presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, e do presidente da Câmara de Suzano, o vereador Leandro Alves de Faria, o Leandrinho.

O evento deste sábado acontecerá das 8h às 18h, no Parque Max Feffer, e contará com atrações culturais, eventos esportivos, atendimentos visando o bem-estar, plantio de mudas e espaços de lazer inéditos. Para distribuição das atividades no parque, serão instalados oito palcos que receberão diferentes ações. Além disso, ao longo do mês serão realizadas inaugurações de unidades de ensino, saúde e geração de renda.

Segundo o secretário de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, a administração priorizou a contratação de atrações locais para fomentar a renda deste segmento que foi impactado diretamente pela pandemia de Covid-19.

“Além de celebrar os 73 anos de Suzano, as festividades marcam a retomada das apresentações presenciais, visto que não tivemos uma programação de Carnaval para resguardar a população. Portanto, também se configura como uma vitrine para a população conhecer nossos talentos e prestigiá-los em grande estilo”, afirma o vice-prefeito.

O evento também apresentará ambientes com brinquedos e um espaço especial para a alimentação dos visitantes. A praça será organizada com mais de dez barracas pertencentes a associações e entidades do município, além de contar com a presença de food trucks.

“A programação tem um apelo social muito predominante, pois é uma característica da cidade, de acolher e ajudar o próximo. Então, fechamos parcerias com diversas instituições para que ofereçam alimentos de qualidade, ao passo que os munícipes contribuam com causas importantes”, ressalta Larissa Ashiuchi.

Presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama, Larissa Ashiuchi – Foto: Geovana Soliman/TV Cenário.

As atividades seguem até o último dia de abril. A lista completa de ações pode ser conferida no site oficial da Prefeitura de Suzano.