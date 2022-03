O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, anunciou nesta quarta-feira (30/03), durante coletiva de Imprensa realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna, que a cidade vai ganhar seis equipamentos ao longo do mês de abril, sendo três creches comunitárias, um espaço de Atendimento Educacional Especializado (AEE), um posto de saúde e um polo audiovisual. As entregas fazem parte da programação de aniversário de 73 anos de emancipação político-administrativa, celebrada no próximo dia 2 (sábado).





Acompanhado da presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi; do secretário municipal de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto; e do presidente da Câmara Municipal, o vereador Leandro Alves de Faria, o Leandrinho, Ashiuchi apresentou a programação de aniversário, que terá início já no dia 1º de abril com a entrega de uma creche comunitária.

O anúncio foi feito durante coletiva de Imprensa realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna – Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano.

Fruto de uma parceria com a Associação de Assistência a Mulher ao Adolescente e a Criança Esperança (AAMAE), a unidade deverá atender cem alunos e ficará na Vila Urupês.

No dia seguinte (02/04), a Secretaria Municipal de Educação inaugura o Polo de Atendimento Educacional Especializado, anexo à Escola Municipal Caic (rua Cachoeira, s/n, no Jardim Monte Cristo). O espaço deverá acolher, neste primeiro momento, crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) da rede municipal, que participam do “Método Denver”.

Além destas, a pasta também entrega no dia 8 de abril (sexta-feira) uma creche comunitária no Jardim Casa Branca, que tem capacidade de acolher até 250 crianças.

No dia seguinte, em 9 de abril, a Secretaria Municipal de Saúde entrega à população uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no Jardim Dona Benta. O prédio, que deverá ser nomeado como “Vereador Octacílio Carvalho Schiavi” – que atuou na Casa de Leis entre 1961 e 1973 –, está localizado na esquina da rua Presbítero Benedito de Oliveira com a estrada Takashi Kobata.

A UBS foi feita pela empresa MRV Engenharia, ou seja, a custo zero para a prefeitura. A unidade conta com 450 metros quadrados de área construída e o edifício atenderá a população do distrito do Boa Vista e adjacências.

Para o dia 14 de abril, a terceira creche será inaugurada no Boa Vista, acolhendo pelo menos 90 crianças. A unidade também tem parceria com a AAMAE. Desta forma, a entidade e a prefeitura abrem 440 novas vagas, saltando de 21 para 24 creches comunitárias.

Para fechar a programação, a Secretaria Municipal de Cultura inaugura o Polo de Cinema e Audiovisual. A entrega ocorrerá em 28 de abril, com horário ainda a definir. O espaço está sendo instalado no subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa como um anexo do Cineteatro Wilma Bentivegna.

“O polo vai contar com um estúdio de música, para gravação e ilha de edição. Será um ambiente completo para os artistas suzanenses que desejarem gravar suas músicas e vídeos. A organização de agendas e administração do polo audiovisual será de responsabilidade da (Secretaria Municipal de) Cultura”, informou o vice-prefeito.

Para o chefe do Executivo, as inaugurações fazem parte da programação de aniversário, que ocorrerá ao longo de todo o mês de abril. “Suzano completa 73 anos e temos muito o que celebrar. Além de ações sociais, esportivas e culturais, fiz questão de inaugurar seis obras na cidade, como forma de ‘presentear’ as famílias. E as inaugurações não vão parar por aí, uma vez que até o final do ano teremos ainda uma nova UPA 24 horas (Unidade de Pronto Atendimento), Central de Triagem, Centro de Iniciação Esportiva e muito mais”, finalizou.