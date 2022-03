Pavimentadas na segunda metade da década de 90 durante a gestão do então prefeito, Valdemar Marques de Oliveira Filho, o Dema, as vias públicas situadas no Jardim São Fernando, na região da Vila Santa Margarida, ao longo desses anos passaram apenas por obras de fechamento de buracos. Por isso, hoje, as ruas do bairro encontram-se quase todas desniveladas e, portanto, causando sérios transtornos aos moradores, motoristas e pedestres.





Em razão disso, o vereador Antônio Carlos Alves Correia (Republicanos), o Tonho, pediu o recapeamento das Ruas João de Deus Moraes, José Militão Soares, Lídia Ferraz de Araújo, Mário Bergamo e Segundo Garcia. A defesa verbal dos serviços de manutenção preventiva da camada de asfalto foi feita na tribuna da Câmara Municipal, na sessão ordinária, na terça-feira, dia 29. Segundo ele, a buraqueira contribui para piorar a situação, sobretudo, em dia de chuvas torrenciais.

Na prática, em caso de temporais, inevitavelmente, as vias públicas citadas acima ficam alagadas e, com isso, os moradores sofrem ainda mais com esse verdadeiro descaso por parte do setor competente da municipalidade. No seu discurso, Tonho acrescentou também que os munícipes pagam os tributos de maneira religiosa, ou seja, mantêm os seus compromissos financeiros em ordem, apesar da crise econômica agravada pela pandemia, porém, o poder público não investe em obras de infraestrutura urbana como deveria.

Além disso, o vereador destacou que nos últimos meses, o governo municipal começou a conservação de ruas e avenidas, principalmente, na região central e em alguns pontos da periferia, mas acaba deixando de lado vias públicas localizadas em bairros mais distantes, os chamados esquecidos nos rincões do município, como é o caso do Jardim São Fernando. Por conta disso, Tonho fez um apelo para que as ruas do bairro também sejam incluídas no pacote de obras de recapeamento em andamento na cidade.

Disponibilidade

Em geral, somente de recursos provenientes do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (Fumefi) e de emendas parlamentares estaduais e federais são mais de R$30 milhões reservados para o setor. Aliás, desse total, de acordo com informações do vereador Tonho, já foram assinados R$24 milhões em contratos. “Portanto, o que não falta são verbas para custear as obras da malha viária que a nossa cidade tanto precisa”, finalizou Tonho.

Por Pedro Ferreira