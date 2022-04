O ferrazense Caio Luz (MDB) pediu afastamento da Secretaria Executiva das subprefeituras, para, assim, ser pré-candidato a deputado estadual. Luz foi subprefeito do Ipiranga, da Lapa e da Vila Prudente (SP).





Formado em comunicação, especialista em Planejamento e Transportes, e pós-graduando em Ciência Política na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), Caio buscar dar um passo além em sua carreira política.

Luz foi responsável pela criação do primeiro Núcleo de Ações Afirmativas no âmbito das subprefeituras, ainda no Ipiranga, e formou uma aliança com o SESC para criação do projeto Becos do Ipiranga, envolvendo o grafite e melhor ocupação de espaços públicos.