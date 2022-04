A Fifa sorteou na tarde desta sexta-feira (1º) os grupos da Copa do Mundo. O evento foi realizado em Doha, no Catar. O Brasil caiu no Grupo G, junto com Sérvia, Suiça e Camarões. O primeiro jogo da Seleção Brasileira será contra a Sérvia, em 24 de novembro.





O capitão do Penta Cafu tira o Brasil no sorteio — Foto: Shaun Botterill/Getty Images.

Confira os grupos:

GRUPO A: Catar, Equador, Senegal, Holanda;

GRUPO B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales/Escócia/Ucrânia;

GRUPO C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia;

GRUPO D: França, Peru/Emirados Árabes/Austrália, Dinamarca, Tunísia;

GRUPO E: Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão;

GRUPO F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia;

GRUPO G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões;

GRUPO H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul.

Jogos da Seleção na fase de grupos:

Brasil x Sérvia (24/11, quinta-feira);

Brasil x Suíça (28/11, segunda-feira);

Camarões x Brasil (2/12, sexta-feira).

A Copa do Mundo começa em 21 de novembro, no estádio Al Bayt, com Catar x Equador. A fase de grupos dura até o dia 2 de dezembro, com quatro jogos em cada dia. A final da Copa será no dia 18 de dezembro, no Lusail Stadium.

As datas da Copa do Mundo de 2022, por fase: