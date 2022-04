A família do ex-BBB Rodrigo Mussi disse nesta sexta-feira (1º) que ele “reage bem” após as cirurgias e agradeceu as mensagens de apoio. O texto foi publicado no perfil do ex-participante nas redes sociais.





Rodrigo passou por uma cirurgia na perna direita e na cabeça na noite desta quinta-feira (31), após sofrer um acidente de carro na Marginal Pinheiros. Ele está internado no Hospital das Clínicas, na Zona Oeste da capital de São Paulo.

“As cirurgias realizadas durante a noite foram bem sucedidas e Rodrigo Mussi reage bem. Ele foi encaminhado para monitoramento na UTI. A família agradece a todas as correntes positivas, mensagens e pede que mantenham firme em oração”, diz a postagem.

Nota publicada no perfil oficial de Rodrigo Mussi sobre seu estado de saúde — Foto: Reprodução/Redes Sociais.



Ele permanecerá em observação por pelo menos 48 horas, para que os novos procedimentos e medicações sejam definidas.

Mais cedo, a assessoria de comunicação de Mussi, disse que o estado de saúde dele é considerado “delicado, porém, estável”.

Ele sofreu uma cidente na madrugada desta quinta-feira, na Marginal Pinheiros, quando o carro de aplicativo em que estava, se chocou com um caminhão.

Os policiais suspeitam que Rodrigo estaria sem cinto de segurança, uma vez que foi arremessado para a frente do veículo com o impacto do choque entre os veículos. Ele sofreu múltiplas lesões no corpo, incluindo traumatismo craniano.

À polícia, o motorista de aplicativo, Kaique Reis, disse que provavelmente dormiu ao volante. Ele foi autuado por lesão.

“Só vi o airbag na minha cara, provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa, e infelizmente teve esse acidente”, disse em entrevista à TV Globo.

Kaique afirmou que usava cinto de segurança no momento do acidente. Ele não se feriu. Rodrigo Mussi, que estaria sem cinto, foi arremessado.

Rodrigo Mussi é natural de São José dos Campos, interior de São Paulo, formado em administração, o gerente comercial de 36 anos participou do Big Brother Brasil 2022. Ele foi o segundo eliminado desta temporada.