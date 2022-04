Para definir o grande campeão do maior estadual do Brasil, o Palmeiras recebe a equipe do São Paulo no Allianz Parque para o segundo jogo da final do Paulistão 2022. A partida, que será transmitida gratuitamente no canal do Paulistão no YouTube, contará com a já conhecida narração do Chico, além dos comentários de Fred Desimpedidos e Tiago Leifert. A bola rola a partir 16h, mas a transmissão do YouTube começa às 15h, com toda a cobertura do pré-jogo e conteúdos exclusivos.





Para assistir aos jogos no YouTube, basta acessar o canal do Paulistão no YouTube pelo celular, computador, tablet ou Smart TV e acompanhar a transmissão ao vivo de cada partida.

Os jogos do Paulistão no YouTube contam com narração do Chico, do canal Desimpedidos, apresentação de Alê Xavier, do canal Passa a Bola, e comentários do ex-jogador Dodô, da ex-jogadora Milene Domingues, do apresentador Tiago Leifert e de Fred, também apresentador do Desimpedidos. A transmissão também possui uma equipe de repórteres formada por Jackson Pinheiro, Alexandre Oliveira e Bianca Molina.

Um dos diferenciais da transmissão no YouTube é a democratização do acesso aos jogos. Além de oferecer o campeonato de forma gratuita e aberta na internet, legendas estão disponíveis durante toda a exibição ao vivo, incluindo o aquecimento, o intervalo, e o pós de cada partida.