Outros dois corpos foram encontrados na madrugada desta segunda-feira (4) por equipes de resgate que estão buscando por desaparecidos no deslizamento de terra em Angra dos Reis (RJ). Segundo a Defesa Civil, no total, são 10 mortes confirmadas na queda de barreira no bairro Monsuaba.





Ainda estão em busca de uma pessoa no local. Pelo menos outras quatro pessoas estão sendo procuradas em um deslizamento de terra que destruiu a Praia de Itaguaçu, na Ilha Grande.

Já são 18 óbitos registrados após as fortes chuvas em todo o estado do Rio de Janeiro, desde sábado (02). São 10 mortes confirmadas em Angra dos Reis, sete em Paraty e uma em Mesquita.

Os corpos achados em Angra dos Reis foram levados ao Instituto Médico Legal da cidade, que pede para que os familiares compareçam à unidade para realizar o reconhecimento.

Oito vítimas já foram identificadas, faltando somente as duas achadas na madrugada desta segunda-feira.

Vítimas já identificadas:

Samuel Cardoso dos Santos, de 3 anos;

Laura, de 7 anos;

Rafael Cardoso de Carvalho, de 11 anos;

Miguel Bernardo Magalhães Lopes, de 11 anos;

Rodrigo Teotonio, de 31 anos;

Francisca de Sena Cardoso, de 46 anos;

Antônio Cândido Cardoso, de 68 anos;

Maria Gesilia de Sena Cardoso, de 70 anos.

Segundo a prefeitura de Angra dos Reis, essa foi a pior chuva da história da cidade. Foi decretada situação de emergência no município. Cerca de 314 moradores estão em pontos de apoio fornecidos pela prefeitura.