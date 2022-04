Começaram nesta segunda-feira (4) os pedidos de isenção de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022. A solicitação deve ser feita através da página do participante até as 23h59 de 15 de abril.





Para ter direito à isenção do Enem 2022 é necessário:

Estar no ano de conclusão do ensino médio, em qualquer modalidade de ensino, em escola pública;

Ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integram na rede privada;

Ter renda per capita igual ou inferidor a um salário mínimo e meio (R$ 1.820);

Ou declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda.

O prazo para solicitar a isenção também é válido para quem precisa justificar a ausência da edição de 2021. Quem ainda não justificou a ausência do último ano precisa realizar o processo para ter direito à isenção da taxa em 2022.

O resultado das solicitações de isenção e justificativas de ausência será divulgado em 22 de abril. Caso o candidato tenha o pedido recusado pelo Inep, aind apoderá solicitar recurso de 25 a 29 de abril.

Cronograma das solicitações