Cariocas que vão de metrô para o trabalho pagarão a nova tarifa do metrô nesta segunda-feira (4), primeiro dia útil com o preço reajustado. No último sábado (2), a passagem aumentou de R$ 5,80 para R$ 6,50.

O governo do estado do Rio de Janeiro e o Metrô Rio assinaram na sexta-feira (1º) um acordo que reduziu em 30% o valor do reajuste tarifário estabelecido em contrato. Em fevereiro, a Agetrans, agência reguladora dos serviços de concessão nos transportes do estado, havia homologado o preço de R$ 6,80.

Segundo o estado, a diferença residual entre os valores será convertida em investimento na malha metroviária. Cerca de R$ 100 milhões serão destinados para reforçar a qualidade e a segurança da operação, como novos trilhos, subestações de energia, entre outros.

O termo aditivo compreende ainda a substituição do índice de reajuste estipulado em contrato. Assim, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) será adotado nas próximas revisões em vez do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M).

O objetivo, ainda segundo o governo, é reduzir o percentual de reajuste da tarifa nos próximos anos, uma vez que o IGP-M tem acumulado altas expressivas em razão da inflação.

Fonte: G1