Foi com um misto de gratidão e reconhecimento pelo excelente resultado obtido em 2021 que o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credicapital, Guido Bresolin Junior, abriu a primeira reunião preparatória para a Assembleia Geral Ordinária da cooperativa.





O evento aconteceu no último dia 29 de março, no Espaço Sociocultural – Teatro do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), em São Paulo e reuniu aproximadamente 150 pessoas, entre conselheiros, diretores, cooperados da capital e de toda região metropolitana, além de convidados.

Novidade desde a chegada do Sicoob Credicapital ao estado, na reunião foram apresentadas as principais realizações de 2021, além do plano de ação previsto para a atuação da cooperativa em território paulista ao longo de 2022.

Ao falar sobre o balanço do exercício anterior e os resultados alcançados, o presidente reforçou que 2021 foi o melhor ano da história da cooperativa, com todas as metas superadas.

“Nesta prestação de contas em São Paulo estamos marcando a expansão da cooperativa com números exponenciais e um crescimento acima do sistema financeiro. Nosso maior desafio é levar o cooperativismo ao meio urbano, provar que a metodologia utilizada em cidades menores pode dar certo no maior centro financeiro do país. Então, em 2021, esperamos repetir esse crescimento”, comentou.

Participante do evento, o cooperado Luís Spadotto, sócio-proprietário da Sobcontrole Fazenda, comentou a respeito da importância das linhas de crédito oferecidas pelo Sicoob. “Depois que eu conheci o sistema cooperativo, migrei toda minha atividade financeira. Os recursos que o Sicoob traz para a empresa alavancam os nossos negócios e como sócio da cooperativa, isso gera ganhos para todos”, pontuou.

Para o diretor-superintendente, Valdir Pacini, a oportunidade de fazer esse encontro presencial possibilitou uma maior aproximação com os cooperados de São Paulo. “É uma satisfação poder compartilhar os números do Sicoob com os cooperados, que são os donos e a razão de existir da cooperativa. Esperamos que nos próximos anos o número de participantes aumente”.

Palestra

A programação da reunião preparatória do Sicoob Credicapital em São Paulo teve ainda uma palestra com o diretor comercial e de canais do Sicoob, Francisco Silvio Reposse Junior, que falou sobre a relevância do cooperativismo financeiro e o crescimento do sistema desde a sua fundação.

“Estou na cooperativa há 33 anos e durante este período pude acompanhar o crescimento deste modelo de negócio que privilegia o associado. Estar em São Paulo é a consolidação da cooperativa e a expectativa é dobrar o número de associados muito em breve”, destacou.

Sicoob Credicapital

O Sicoob Credicapital é uma cooperativa cascavelense com 21 anos de histórias e grandes resultados. Em 2021, ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão de ativos administrados, com um crescimento de 50% em oferta de crédito, 34% em captação e 22% em número de associados, chegando aos 50 mil cooperados no início deste ano. Atualmente, a cooperativa se faz presente em 19 municípios do Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo.