O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, na manhã desta terça-feira (05), que a candidatura do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) para vice-presidente da chapa dele, nas eleições desse ano, será discutida pelo partido em reunião marcada para esta sexta-feira (08).





“Eu e o Alckmin podemos estar juntos na chapa. Vou ter uma reunião na sexta-feira em que o PSB vai propor ele, o Alckmin, de vice e isso nós vamos levar para discutir no PT. Vamos reconstruir o Brasil porque somos dois democratas, gostamos da democracia e temos como prova o exercício dos nossos mandatos”, disse Lula.

A afirmação foi feita em entrevista à rádio rede T, do Paraná.

Após se filiar ao PSB em 23 de março, Geraldo Alckmin defendeu, em seu primeiro discurso, o apoio do partido à candidatura de Lula e disse que, hoje, o petista é “aquele que melhor reflete o sentimento de esperança do povo brasileiro”.

Alckmin foi um dos fundadores do PSDB, deixando o partido no final de dezembro de 2021, após mais de 33 anos no partido. Em sua saída, ele disse que era “tempo de mudança” e que era hora de traçar um novo caminho.