O projeto “Baby, Me Leva” registrou a adoção de 22 cães e gatos em evento especial realizado no último sábado (02/04), no Parque Max Feffer, em comemoração ao aniversário de 73 anos de Suzano. O evento, conduzido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio do Setor de Bem-Estar Animal, contou com a participação de organizações não-governamentais (ONGs) e cuidadores parceiros, promovendo a alegria dos visitantes que aproveitaram a ocasião para levar um novo amigo para casa.





Ao longo da manhã e da tarde de festividades, 13 gatos e nove cães, entre filhotes e adultos de pequeno e médio portes, foram adotados mediante avaliação, a partir de entrevistas com os interessados para garantir que o lar destinado ao pet apresente boa qualidade de vida e que o futuro dono e sua família tenham a responsabilidade necessária.

Dos 75 animais levados ao parque, 22 já foram adotados. Os outros seguem disponíveis para adoção – Foto: Andreza Rodrigues/Secop Suzano.

Com o auxílio das ONGs Amparo Animal, Garras e Adorável Vira-Lata, um total de 75 animais foram levados ao parque para participar da feira de adoção. Eram 60 cães e 15 gatos disponíveis aos visitantes que, mesmo após o evento, ainda estão disponíveis para adoção no site suzano.sp.gov.br/baby-me-leva. Lá é possível conferir fotos e informações detalhadas e entrar em contato com os cuidadores para agendar visitas.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, a ação cumpriu seu objetivo de oferecer mais amor e carinho aos cães e gatos resgatados. “Ficamos muito felizes de garantir um novo lar para esses pets que acolhemos nos últimos meses. O trabalho do Setor de Bem-Estar Animal é garantir a proteção e a qualidade de vida deles. E uma dessas maneiras é promover as feiras de adoção responsável”, disse.

Segundo o titular da pasta, integrar o projeto ao evento de aniversário da cidade foi uma forma de homenagear os suzanenses com um grande dia. “Foi um momento fantástico, com muitas atrações interessantes no parque e em vários pontos da cidade com esporte, cultura e, claro, a nossa equipe que organizou essa oportunidade tão legal para os visitantes. Todos do evento estão de parabéns e que Suzano siga crescendo com muito trabalho e esforço de todos nós”, concluiu Chiang.

Informações sobre o projeto “Baby, Me Leva” podem ser obtidas no Setor de Bem-Estar Animal, pelo telefone (11) 4745-2055. Aos que presenciarem situações de maus-tratos e abandono, é possível denunciar à Ouvidoria Municipal no número 0800-774-2007.