A delegação poaense, que representou o município durante os Jogos da Melhor Idade (JOMI), encerrou a participação na competição neste domingo (03/04) com a 4ª colocação na classificação geral. Com o resultado, Poá também garantiu a melhor participação na competição, desde 2010, quando a competição ainda se chamava JORI (Jogos Regionais do Idoso).





Ao todo, foram 13 medalhas conquistadas durante os jogos disputados na cidade de Campos do Jordão, sendo seis medalhas de ouro, quatro de prato e três de bronze. “Acompanhei algumas competições durante o final de semana e fiquei emocionada com a vitalidade e dedicação com que os nossos ‘jovens’ atletas representaram o município. Quando eles saíram de Poá rumo a Campos, eu disse que não importava o resultado porque eles já eram vencedores por estarem participando da maior competição para idosos do Estado de São Paulo, mas eles queriam mais e trouxeram na bagagem essas belíssimas medalhas”, afirmou a prefeita Marcia Bin.

A participação de Poá no JOMI foi a melhor dos últimos 12 anos, ficando em quarto lugar no quadro geral, atrás apenas São José dos Campos, Guarulhos e Pindamonhangaba, cidades reconhecidas como “potências esportivas”. “Se considerarmos as cidades da região do Alto Tietê, Poá foi a melhor na classificação geral, o que nos enche de orgulho. Trabalhamos para dar todo o suporte necessário para a nossa delegação e o resultado se refletiu no quadro de medalhas. Agradeço à prefeita Marcia Bin pelo apoio à Secretaria de Esportes e pelo carinho para com nossos atletas que ficaram muito felizes em vê-la acompanhando a competição”, destacou o responsável pela pasta de Esportes, Ariel Borges.

O secretário enfatizou que a classificação poaense ganha ainda mais em importância quando comparada com outras cidades que participaram do JOMI e que são conhecidas pelo seu histórico esportivo. “Vale ressaltar que não temos convênio com clubes, bem como também não contratamos atletas para nos representar, prática que é comum em competições deste porte. Fomos representados por poaenses de fato, que entraram na disputa com o único objetivo de dar o seu melhor, se divertir e, se possível, garantir um lugar no pódio”, finalizou.