A Secretaria de Saúde de Poá, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, iniciou nesta segunda-feira (04/04), a ação de Avaliação de Densidade Larvária (ADL). A ação que teve início no bairro Jardim Pereta, tem como finalidade vistoriar residências e coletar amostras de larvas do mosquito Aedes Aegypti, responsável pela transmissão da dengue, zika vírus e chicungunya. Em 2022, o município registrou três casos confirmados da doença.





Foto: Divulgação.

Segundo o diretor do departamento, Leonardo Barbosa Garcia, a ação se faz necessária para que, em caso de identificação de focos do mosquito, a secretaria possa adotar medidas específicas para coibir a proliferação da doença. “Além do mapeamento, também realizamos orientações junto aos munícipes sobre a importância de manter alguns cuidados como, por exemplo, não jogar lixo em terrenos baldios, manter caixas d’água fechadas, encher pratos de plantas com areia, entre outros, ressaltou.

A ação que será realizada em diversos pontos do município, de acordo com o secretário de Saúde, Alexandre Provisor, não necessariamente precisa ser feita em todas as residências. “A ação visita, em média, umas cinco casas por via, conforme determinação da Secretaria Estadual de Saúde. É importante frisar que, por meio destas vistorias, também é possível identificar o grau de risco de cada bairro, bem como alguns erros cometidos pelos munícipes que, se não corrigidos, podem ajudar na proliferação do mosquito”, disse.

O levantamento destas informações possibilita ao Departamento de Vigilância em Saúde calcular o risco de infestação na cidade, assim como quais são os pontos mais críticos. “A ação será realizada até o final deste mês de abril e contamos com a colaboração da população, porque a nossa maior dificuldade é o acesso às residências. É uma visita rápida, porém, muito importante para o proprietário da casa, bem como para todos que moram no entorno”, finalizou Leonardo.

Quadro do cronograma da ADL em abril:

Primeira semana (04 a 08 de abril)

Jardim Indaiá;

Cidade Kemel;

Jardim Planalto;

Jardim Santa Luiza;

Jardim Santa Helena;

Jardim Julieta.

Segunda semana (11 a 13 de abril)

Vila Perracine;

Vila Perreli;

Conjunto Alvorada;

Vila Monteiro;

Jardim Medina.

Terceira semana (18 a 20 de abril)

Jardim Nova Poá;

Jardim Débora;

Jardim São José;

Jardim Obelisco;

Jardim Beatriz.

Quarta semana (25 a 29 de abril)