O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, inaugurou no último sábado (02/04) mais um espaço de Atendimento Educacional Especializado, no Jardim Monte Cristo. O equipamento está anexo à Escola Municipal Caic e será voltado ao acolhimento das crianças autistas da Rede Municipal de Ensino, bem como para capacitação e apoio pedagógico dos profissionais.





O espaço para Atendimento Educacional Especializado está localizado na rua Cachoeira, no Jardim Monte Cristo. – Foto: Andreza Rodrigues/Secop Suzano.

Além do chefe do executivo suzanense, também estiveram presentes na cerimônia o secretário municipal de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto; a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi; e o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, no qual enfatizaram as iniciativas que resguardam os direitos universais, como de acesso ao ensino de qualidade para todas as pessoas, independentemente de suas limitações físicas ou mentais.

A Secretaria de Educação de Suzano trabalha na perspectiva inclusiva, respeitando as necessidades individuais e promovendo mais desenvolvimento e autonomia. Atualmente, há cerca de 300 alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) matriculados em todas as unidades na rede municipal de ensino, que são acompanhados pela equipe de Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Neste primeiro momento, o novo espaço visa acolher as crianças de 0 a 3 anos que fazem parte do projeto-piloto do “Método de Intervenção Precoce Denver”, no qual propõe uma terapia comportamental que utiliza brincadeiras e ações conjuntas para estimular o aprimoramento de habilidades cognitivas, sociais e de linguagem. Os trabalhos de implementação destas atividades tiveram início no final de 2019 e agora serão potencializados com uma infraestrutura completa para o desenvolvimento dos alunos.

Conforme endossou o titular da pasta, Leandro Bassini, a iniciativa simboliza uma premissa consolidada dentro da Educação de Suzano e que foi viabilizada com a união de esforços da equipe e da administração. “Não tem como dissociar a Educação da inovação, pois ofertar o ensino dentro da grade curricular prevista em lei é nossa obrigação, mas o que vai fazer diferença na vida dos alunos são as intervenções atípicas e individuais, baseadas em estudos científicos. Cada um tem sua especificidade, e o ensino deve intervir nestes cenários de forma positiva”.

A adesão à metodologia é fruto de uma parceria da administração municipal com o Instituto Farol, que tem promovido desde então a capacitação de cinco servidores municipais para atuar diariamente com as crianças. Destes, dois já realizam o trabalho junto a seis alunos autistas da rede e a previsão é de que até o início do segundo semestre, os coordenadores das creches sejam integrados na formação, para contribuir com a expansão dos atendimentos.

Em seu discurso, a primeira-dama Larissa Ashiuchi reforçou o protagonismo dos profissionais que se mobilizaram para ofertar o Método Denver em Suzano, agindo de forma proativa e em função da qualidade de vida às famílias. “A equipe é composta pela coordenação, especialistas, professores e agentes de apoio que são os responsáveis por transformar a vida destes pequenos e prospectar um futuro melhor, tranquilizando os pais e responsáveis. Em nome de toda a Educação Especial, parabenizo pelo trabalho sensível e imprescindível”, afirmou.

Para o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a inclusão é mais do que apenas acolher as pessoas com deficiência, mas prever sua transformação de modo a garantir o acesso, a permanência e a aprendizagem de todas. “Este espaço é uma conquista para Suzano como um todo, pois uma criança com oportunidades iguais é sinônimo de uma sociedade mais justa e responsável. Estamos muito contentes em proporcionar condições dignas para o desenvolvimento de suas potencialidades. É um indicativo de que a cidade cresce em conjunto com seu povo”, concluiu.

O espaço para Atendimento Educacional Especializado está localizado na rua Cachoeira, no Jardim Monte Cristo. Para mais informações sobre o projeto e atuação das equipes, o telefone disponível é (11) 4744-8900 ou por meio do e-mail sme@suzano.sp.gov.br.

Presenças

Também prestigiaram a cerimônia de inauguração os vereadores Joaquim Rosa e Artur Takayama, as presidentes do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), Luciana Castilho, e do Conselho Municipal de Educação, Marli Viana. Representando a administração municipal, estavam presentes o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo, e os secretários municipais de Saúde, Pedro Ishi; de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira; de Planejamento e Finanças, Itamar Vieira; de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, e de Segurança Cidadã, Elias Marques.