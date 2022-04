A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba tem prestado apoio no perímetro de escolas estaduais do município. A ação acontece em decorrência de solicitações da própria direção escolar por conta de uma série de boatos recentes sobre possíveis ataques às unidades.





De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, o número de demandas por rondas escolares aumentou. Escolas estaduais estão em busca da GCM, por meio de ofícios, relatando brigas entre alunos no horário de saída das aulas.

“É importante ressaltar que a Força Azul, atuante em todos os quadrantes da cidade, está nas ruas inibindo qualquer atividade que prejudique o bem-estar e a segurança da população”, pontuou o secretário da pasta, Anderson Caldeira.

Embora a segurança de equipamentos estaduais seja de responsabilidade do Governo do Estado, o município mantém essa parceria com o objetivo de atender a demanda. “A nossa prioridade é cuidar da população. Aqui não existe divisão, todos trabalhamos em conjunto para servir da melhor maneira”, ressaltou o prefeito Eduardo Boigues.

Para atender as demandas consideradas urgentes, o secretário de Segurança Urbana se reuniu, na última semana, com a dirigente regional de ensino, Núbia Ferreira de Melo, para planejar ações efetivas tendo em vista que se trata da segurança do público adolescente.