Os 44 atletas de Itaquaquecetuba, que participaram dos Jogos da Melhor Idade (JOMI), em Campos do Jordão, voltaram para casa com oito medalhas no atletismo feminino e masculino.





No masculino, foram quatro medalhas de ouro, duas pratas, um bronze e ficaram em 1º lugar na classificação final, com 60 pontos. No feminino, a conquista foi de uma medalha de prata e 4° lugar na classificação final, com 19 pontos. A cidade ficou na 21ª colocação, com 14 pontos no total.

Celso Teverão, Decio Oliveira Castro, Walter Xavier e Bartolomeu Romualdo da Silva conquistaram medalha de ouro. Já José Pereira de Sena e Anesio Ribeiro da Silva, de prata, e Edvaldo Ferreira dos Santos, de bronze. No feminino, Enaura Oliveira Costa levou medalha de prata.

“É muito gratificante ver o quanto nossos atletas evoluíram no JOMI. Todo incentivo e preparação teve resultado. Parabenizo a todos pela dedicação e disponibilidade por nos representarem tão bem”, disse o prefeito Eduardo Boigues.