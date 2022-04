O vereador petista Claudio Ramos Moreira voltou a questionar a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos sobre a contratação de um engenheiro especialista em segurança do trabalho. O documento foi aprovado em única discussão na sessão ordinária desta terça-feira, dia 05. Já o primeiro pedido de informação foi apresentado pelo parlamentar em fevereiro do ano passado.





Na prática, o petista repetiu as mesmas indagações, isto é, quer saber se o Poder Executivo possui no seu quadro de pessoal o profissional citado acima e em caso negativo se tem a intenção de contratar. Além disso, Claudio Ramos cobrou que na ausência de um engenheiro em segurança do trabalho como está sendo feito o processo de avaliação do mapeamento de risco dos equipamentos públicos.

No requerimento, o vereador afirmou que atualmente o Palácio da Uva Itália tem 2.798 servidores públicos e, portanto, esse número de funcionários a legislação vigente obriga que o empregador tenha no seu quadro de pessoal um engenheiro de segurança do trabalho. No fundo, o profissional está habilitado para estabelecer, por exemplo, as condições de insalubridade a que um servidor pode ficar exposto.

Na primeira resposta enviada à Casa, o governo municipal comunicou que a contratação do engenheiro de segurança do trabalho estaria em andamento por meio de concurso público. Agora, comenta-se que a admissão do especialista aguarda apenas a homologação das provas e posterior nomeação do candidato aprovado. Para o petista, o pessoal da saúde é o que mais reclama da falta desse tipo de perito. Afinal, com a emissão de um laudo fica atestada a insalubridade e, com isso, o servidor pode ganhar uma gratificação extra.

Por Pedro Ferreira