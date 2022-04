O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) divulgou decisão nesta segunda-feira (04) para que sejam suspensas indicações e atribuições de cargos na Educação de Ferraz de Vasconcelos (SP), referentes às funções de ensino, diretor de escola, vice-diretor e professor coordenador pedagógico. A decisão foi do Juiz Rogério Márcio Teixeira, da 1ª vara do foro distrital de Ferraz de Vasconcelos.





Prefeita de Ferraz, Priscila Gambale, ao lado da Secretária de Educação da cidade, Adriane Gallo – Foto: Jonathan Andrade/Secom Ferraz.

Além disso, a decisão também define o impedimento de novas concessões, indicações e atribuições referentes aos cargos apontados. Pagamentos a título de gratificação das funções apontadas também devem ser suspendidas, segundo a decisão.

Na prática, a decisão não permite que profissionais da educação sejam designados à função gratificada.

São cerca de 1000 profissionais da educação atuando em Ferraz de Vasconcelos, desses, por volta de 100 foram designados à função gratificada, já estando atuantes em seus respectivos cargos anteriormente.

Em transmissão ao vivo realizada pela TV Cenário, onde foi passada essa informação, a grande maioria das pessoas que estavam acompanhando, concordaram e apoiaram a decisão através dos comentários.

“Que maravilha! Agora quero ver o abuso de poder. Acho justo que, quem esteja nesses cargos tenha competência pedagógica para isso.”, disse uma internauta.

“Tem que terminar com todos os cargos de confiança em todas as secretarias, não só na educação.”, comentou outra espectadora.

A TV Cenário entrou em contato com a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos na tarde desta quarta-feira (06) e, em resposta, a prefeitura informou que “ainda não foi notificada da decisão, assim que tomar ciência irá agir com as medidas cabíveis. A administração encaminhou um projeto de lei à Câmara que irá regularizar a situação”.

Prefeitura de Ferraz apresenta um Projeto de Lei Complementar

Diante da decisão do TJSP, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos apresentou o Projeto de Lei Complementar nº 011/2022, que visa regularizar a situação que envolve os cargos de confiança na área da Educação.

Segundo o documento, o projeto de lei visa solucionar esta questão e adequar os cargos já existentes, atendendo os preceitos legais.

“O objetivo do projeto desenvolvido no Município de Ferraz de Vasconcelos consiste na reorganização dos cargos específicos do Magistério na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Educação, tendo em vista a existência da ADIN que declarou inconstitucionais as funções gratificadas do Magistério.”, diz trecho direcionado ao presidente da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, o vereador Flavio Batista de Souza.

“Isto posto, com o projeto proposto, visamos solucionar esta questão, criando novos cargos de provimento efetivo e adequando os já existentes e assim atender os preceitos legais, quanto a organização do quadro do Magistério.”, diz o trecho seguinte.

O Projeto de Lei Complementar apresentado pela Prefeitura será votado na próxima terça-feira (12) pela Câmera de Ferraz de Vasconcelos.