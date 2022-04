A DM Acessórios é uma marca formada por mãe e filha, Dagmar e Maria Eduarda, que trabalham com diversos tipos de acessórios femininos.





Segundo Dagmar, a DM Acessórios começou após o pedido de clientes, que já compravam os itens dela, porém, sentiam falta dessa imagem da marca, que, agora, está de cara nova e entrando em uma nova fase.

Dagmar e sua filha Maria Eduarda – Foto: Arquivo Pessoal/Dagmar.

Ao ser perguntada sobre o motivo para começar a vender acessórios, Dagmar disse foi incentivada pelo desemprego, que também atingiu ela, porém, ela não ficou parada e, logo que começou suas vendas, conseguiu formar uma grande rede de clientes fiéis.

Ela falou também sobre a importância de escolher bem os acessórios.

“Eu costumo dizer que os acessórios são a cereja do bolo, não adianta você estar com um look bonito e não colocar um acessório, um acessório que harmonize o look. Eu posso estar com a roupa mais bonita, mais elegante do mundo, se eu não colocar um brinco, um acessório, ou uma bolsa, vai estar faltando alguma coisa. O acessório completa a beleza do todo”, disse.

Dagmar também falou sobre o combinar das roupas, algo que se ouve muito.

“O combinar acabou, não existe mais esse negócio de combinar, combinar sapato com a bolsa, com o brinco, existe você harmonizar, então se você de repente estiver com uma bolsa vermelha, e um brinquinho vermelho, pronto, você já harmonizou. Você não precisa estar com cinto vermelho, sapato vermelho, mais nada, aquilo já harmonizou”, explicou.

Ao ser perguntada sobre o maior problema que ela percebe ao vender algo, ela disse que é “fazer as pessoas enxergarem além daquilo” que “muitas pessoas ainda são muito fechadas”.

“Existem pessoas que não conseguem largar algumas coisas e que não se abrem para novas possibilidades no look. Eu acho que o maior problema é quando você quer dar um ‘tchan’ a mais na pessoa, e ela se prende a coisas tradicionais. Acho que hoje as coisas têm que ter mais cor, mais vida, mais alegria”, contou.

A Dagmar não realiza somente vendas, ela também ajuda e dá dicas aos seus clientes, realizando quase que uma consultoria.

“Você cria um vinculo com o cliente, você precisa ser muito honesta com ele, se algo não vai ficar legal, você tem que ajudar na escolha de algo que fique melhor na pessoa, não é ficar feio, é não combinar com ela”, falou.

“Não adianta você empurrar uma bolsa que tá na cara que não vai ficar legal na pessoa, você tá ali para fazer que a pessoa entenda que aquilo não está legal, mas que tem algo que ficará com a cara dela. É fazer o cliente experimentar diferentes acessórios, ser totalmente honesta”, continuou.

Para Dagmar, ela não vende simples coisas, ela e sua filha vendem beleza, algo que realmente muda a autoestima da pessoa.

“Eu vendo tudo para você ficar mais bonita, para você se sentir bem, aumentar sua autoestima, seu empoderamento. A pessoa tem que se sentir poderosa, quando ela está se vestindo, é por isso que não vendo coisas, mas sim, beleza, elegância, poder”, disse.

A DM Acessórios pode ser encontrada no Facebook e no Instagram, além disso, é possível entrar em contato direto pelo WhatsApp, pelo número (11) 97347-3561.