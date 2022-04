A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Saúde, vai promover na próxima quarta-feira (13) a 1ª Conferência Municipal de Saúde Mental. O encontro vai ocorrer das 8h30 às 15h na Univeritas (avenida Uberaba, 251 – Vila Virgínia) e será aberto ao público. Para participar, é necessário apresentar o comprovante de vacinação e se inscrever pelo formulário: https://cutt.ly/3FyFc6T.





Fundamental para promover o bom funcionamento da gestão em saúde, a conferência tem por objetivo avaliar e propor diretrizes para a formulação de políticas públicas na área com a participação popular. Para a primeira edição, o tema será “A política de saúde mental como direito: pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS”.

“A conferência é a reafirmação dos princípios do SUS em nossas unidades de saúde, com ações emancipatórias e abertas ao diálogo. Quando falamos em saúde, também estamos falando de participação, por isso estamos contando com o apoio do Conselho Municipal de Saúde para essa ação”, disse a secretária de Saúde, Ariana Julião.

Entre os temas a serem discutidos estão o cuidado em liberdade como direito à cidadania, a gestão, formação e participação social na garantia de serviços de saúde mental, a política e os impactos na saúde mental da população e os desafios para o cuidado psicossocial durante e pós-pandemia.

“É um momento para colocarmos em pauta tudo o que vem sendo discutido nos últimos meses na área da saúde, sobretudo no que se refere à saúde mental. Deixo esse convite para as pessoas interessadas em participar das discussões que também passam pela gestão das nossas unidades”, disse o prefeito Eduardo Boigues.