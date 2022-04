Estão abertas as inscrições para o curso de costura do projeto Oficina Criativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Itaquaquecetuba. A iniciativa tem por objetivo promover a melhoria da qualidade de vida das mulheres, além de ampliar a capacitação para o mercado de trabalho.





Com previsão de início em maio, as aulas serão ministradas nas dependências da secretaria, localizada na rua Dom Thomaz Frey, 89 – centro, onde também ocorrem as inscrições.

Podem participar mulheres que tenham 18 anos ou mais, desempregadas e que morem em Itaquá. Elas devem comparecer na secretaria até a próxima quarta-feira (13), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. É necessário apresentar os documentos pessoais e o comprovante de endereço.

“Nosso objetivo principal é promover a qualidade de vida das nossas alunas. Por meio das oficinas é possível alcançar pessoas que precisam de mais perspectivas de vida e uma oportunidade no mercado de trabalho”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Luciano Dávila.

Promovida por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Itaquaquecetuba e a iniciativa privada, a oficina tem processo de seleção/indicação das alunas sob responsabilidade da administração pública, assim como a disponibilidade de espaço físico com infraestrutura necessária para a realização das atividades.

Já a empresa parceira fornece os equipamentos necessários como máquinas de costura e materiais de apoio didático-pedagógicos, acompanhamento do desempenho das participantes e a entrega de certificados.

Parte das inscritas já foram pré-selecionadas por meio da base de dados das secretarias de Desenvolvimento Social, Políticas para Mulheres, Desenvolvimento Econômico e do Fundo Social de Solidariedade, enquanto a outra parcela se fará representada pelas munícipes que se inscreverem por iniciativa própria.

“Dependendo da demanda apresentada e dos resultados obtidos, nossa intenção é ampliar a oferta de turmas por meio da adesão de mais empresas a esse projeto que já se apresenta como promissor por unir as possibilidades de qualificação profissional e emprego em uma única iniciativa”, complementou o prefeito Eduardo Boigues.