Foi assinado nesta quarta-feira, 6, em Ferraz de Vasconcelos, o Pacto Pela Inclusão Econômica das Favelas, que será uma parceria entre a Prefeitura, empresários e a ONG Gerando Falcões. O evento aconteceu na Favela dos Sonhos.A meta é zerar o desemprego, gerando oportunidades para mais de 90 pessoas economicamente ativas em empresas da região.





A prefeita Priscila Gambale destacou a importância do projeto e da parceria.

“Esta ação é de extrema importância para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Agradeço ao empenho do Edu Lyra e da ONG Gerando Falcões com a nossa cidade, em especial com a Favela dos Sonhos”, disse Gambale.

O documento assinado por quinze empresários ferrazenses, pelo vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Social, Daniel Balke, pela prefeita Priscila Gambale e pelo CEO da Gerando Falcões, Edu Lyra versa sobre um pacto que busca equidade de oportunidades no desenvolvimento de carreiras, inclusão no mercado de trabalho, geração de renda, microcrédito, qualificação profissional, graduação, acesso à educação de qualidade para as crianças, combate ao trabalho infantil e inclusão econômica de adultos e jovens em situação de pobreza para os moradores da Favela dos Sonhos.

“Estamos convocando os empresários para entrarem em campo na luta para eliminar o desemprego. Todo nosso projeto e as melhorias proporcionadas por meio dele só serão sustentáveis se a população tiver também fontes de renda. A geração de empregos é um dos pilares desse projeto. Por isso, a criação desse pacto é tão essencial”, destaca o CEO da ONG, Edu Lyra.

Estiveram presentes ao evento o vice-presidente da Câmara, Alexandro Teteco, os vereadores David Junior, Osni Pasquarelli, Valtinho do Som, Demeval Jardim, o Deí, além dos secretários Dom Souza, Robson Xisto, Hodirlei Martins, o Mineiro e Nicolas David, de Comunicação, Assistência Social, Planejamento e Serviços Urbanos, respectivamente. A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cida Gambale, também participou.

Por Jucelio Salvador