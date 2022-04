O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (7) que é contra o aborto e que o assunto deve ser debatido como uma questão de saúde pública. Nesta quarta-feira (6), Lula disse que “mulheres pobres morrem”, enquanto “madame pode fazer um aborto em Paris”, o que gerou polêmica nas redes sociais.





“Essa pergunta já chegou pra mim umas mil vezes: eu sou contra o aborto, mas é preciso transformar numa política pública. Mesmo eu sendo contra, ele existe, ele se dá com uma pessoa de alto poder aquisitivo, ela vai ao exterior e se trata. E o pobre, como faz?”, disse em entrevista à rádio Jangadeiro BandNews, de Fortaleza.

“O que acho é que o aborto tem que ter atenção do estado, o estado tem que cuidar dessas pessoas. É uma questão de bom senso. Por mais que a lei proíba e a religião não concorde, ele existe, a partir do momento em que a pessoa esteja no processo de aborto, o estado tem que amparar essa pessoa”, completou Lula.

O aborto é permitido no Brasil somente em três situações, segundo a legislação: quando a gravidez é resultante de um estupro, quando há risco de morte para a mulher causado pela gravidez ou se o feto for anencéfalo (ter uma má formação no cérebro).