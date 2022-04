Com o objetivo de atender a população itaquaquecetubense, deputados do Republicanos, destinaram emendas para diversas áreas, que somam um montante de R$ 3.494.731,48, através de solicitações feitas pelo presidente do Republicanos em Itaquaquecetuba, Marcello Barbosa, que atualmente também está como Secretário de Governo e Secretário Obras da cidade, ao lado do prefeito Eduardo Boigues.





O deputado federal Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, destinou ao município, um total de R$ 1.388.537,48, sendo R$ 500.000,00 para a saúde e R$ 250.000,00 para o desenvolvimento social, além disso, entregou uma Motoniveladora avaliada no valor de R$ 638.537,48. Celso Russomanno, também deputado federal, destinou R$ 250.000,00 para o desenvolvimento social, R$ 200.000,00 para a saúde e R$ 55.194,00 para a compra de um veículo para o Procon, totalizando R$ 505.194,00. A deputada federal republicana Maria Rosas, destinou R$ 201.000,00 para o desenvolvimento social. Já as emendas dos deputados estaduais republicanos foram: R$ 200.000,00 do deputado Gilmaci Santos para infraestrutura, recurso intermediado através do vereador Luiz Coutinho, R$ 200.000,00 do deputado Douglas Garcia para a saúde e R$ 700.000,00 do deputado Jorge Wilson, sendo R$ 600.000,00 para infraestrutura e R$ 100.000,00 para a saúde. Além disso, com a parceria do Secretário Estadual de Esportes, Aildo Rodrigues, foi realizada a revitalização do piso do Ginásio Municipal de Esportes Sumiyoshi Nakaharada, no valor de R$ 300.000,00.

Segundo Marcello Barbosa, existe a possibilidade desses números ampliarem, pois a articulação entre a cidade e os parlamentares continuam, isso significa que a cidade pode receber mais recursos financeiros dos parlamentares republicanos.

Embora não sejam deputados residentes em Itaquaquecetuba, todos os deputados do Republicanos entendem que governam para todo o estado e fazem questão de mostrar que o partido está bem representado na cidade, com Marcello Barbosa que diretamente fez todas as articulações para que as emendas fossem destinadas ao município, mostrando aos legisladores que o prefeito Eduardo Boigues tem feito um trabalho sério, respeitando a população.

Para Marcello Barbosa é extremamente importante viabilizar essa parceria entre a prefeitura e o partido, “precisamos de parcerias que entendam e respeitem a necessidade da nossa população, encontrei isso no Republicanos, o qual represento e fico feliz por poder contar com os deputados, pois, o prefeito Eduardo Boigues trabalha incansavelmente para trazer melhorias para Itaquá, sendo assim, alianças são sempre bem-vindas”.