A Prefeitura de Itaquaquecetuba promove, nesta sexta-feira (8), a partir das 17h, e sábado (9), das 8h às 17h, a 1ª Feira de Inclusão Produtiva. A ação tem por objetivo valorizar o trabalho de pequenos empreendedores que participam dos cursos e programas desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social como o Prospera Família e o Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF).





A feira será realizada no Centro de Convivência da Melhor Idade (Cemi), localizado na rua Manoel Garcia, 160, no centro, com o tema Páscoa. Serão expostos produtos como ovos de chocolate, trufas, bolos, além de food-trucks com outras opções de comida.

“A ideia da feira é dar visibilidade para pessoas que empreendem em nosso município. Elas participaram dos cursos e oficinas promovidas pela nossa secretaria nas áreas de artesanato, alimentação, costura e outros”, contou a secretária de Desenvolvimento Social, Cláudia Marzagão.

De acordo com o prefeito Eduardo Boigues, a ação simboliza o processo de continuidade dos programas na área social que o Executivo promove, facilitando que as famílias consigam ampliar a renda. A ação também reforça a perspectiva da inclusão produtiva e da autonomia no resgate à dignidade humana.

“Oferecer cursos e oficinas é de extrema importância, mas não é a única ação a ser feita. Por isso conseguimos, por meio das feiras, dar a possibilidade desses empreendedores colocarem seus produtos à mostra e assim expandir o orçamento da família, aumentando a renda de quem mais precisa”, disse.