O PSB oficializou, na manhã desta sexta-feira (08), a indicação do nome do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin como vice-presidente na chapa de Lula (PT) para as eleições presidenciais de 2022.





Carlos Siqueira, Alckmin, Lula e Gleisi Hoffmann nesta sexta (8) — Foto: ANDRÉ RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO.

Alckmin disse que o momento em que vivemos é grave e que é hora de generosidade.

Alckmin falou durante o evento. “Aqui foi bem explicitado o momento grave que nós estamos vivendo, na realidade não é hora de terrorismo, é hora de generosidade, grandeza politica, desprendimento e união. Política não é uma área de solitária, a força da política é centrípeta, nós vamos somar esforços aí pra reconstrução do nosso país”, disse.

Segundo Lula, o PSB terá participação no processo para formular o plano de governo.

“Importante saber que essa chapa, se ela for formalizada, não é só para disputar as eleições. Talvez ganhar as eleições seja mais fácil do que a tarefa de que teremos pela frente de recuperar esse país”, afirmou Lula.

A aliança formal entre Lula e Alckmin deve ser discutida pelo PT na próxima reunião virtual do Diretório Nacional, em 14 de abril. Já a formalização da aliança para efeito estatutário e de registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), deve ocorrer em 4 e 5 de junho, data marcada para o Encontro Nacional da sigla.

O encontro deve, também, marcar a pré-campanha de Lula.

No evento, além de Lula e Geraldo Alckmin, estiveram presentes o presidente do PSB, Carlos Siqueira, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o ex-prefeito de SP, Fernando Haddad (PT) e o ex-governador de SP, Márcio França (PSB).

Após se filiar ao PSB em 23 de março, Geraldo Alckmin defendeu, em seu primeiro discurso, o apoio do partido à candidatura de Lula e disse que, hoje, o petista é “aquele que melhor reflete o sentimento de esperança do povo brasileiro”.

Alckmin foi um dos fundadores do PSDB, deixando o partido no final de dezembro de 2021, após mais de 33 anos no partido. Em sua saída, ele disse que era “tempo de mudança” e que era hora de traçar um novo caminho.