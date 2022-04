A campanha do segundo semestre se iniciou esta semana com algumas características especiais de publicidade e marketing como: comunicação com uma linguagem despojada, moderna, que conversa com o público, destaque ao novo slogan “Você na frente com a melhor”, impulsionando o sonho do jovem universitário por meio do ensino de qualidade e estrutura diferenciada da UMC, além da estrutura gráfica toda baseada nos grafismos.





A instituição, que completa 60 anos em 2022 e pretende se reaproximar cada vez mais de seu principal público, reafirmando seu posicionamento no mercado. “Acredito que nossa tradição de 60 anos, dentro na mesma missão, valores e princípios desde a sua criação, em nenhum momento se traduz num ensino, pesquisa e extensão estáticos. A UMC, com toda sua história e solidez, esteve sempre na vanguarda e no protagonismo do ensino superior. Para nós, são 6 décadas em que nos reinventamos várias vezes e nos orgulhamos muito disso”, ressalta o Pró-Reitor Acadêmico Cláudio Brito.

A instituição “de milhões” reforça sua qualidade de ensino com seu novo modelo acadêmico e seus cursos tendencia no mercado de trabalho, como: Medicina Veterinária, Comunicação e Marketing, Biomedicina e muitos outros!



Graças a uma melhora da pandemia, esse ano, os alunos poderão voltar a ter sua vida universitária, com o retorno das aulas presenciais. O campus UMC está a todo vapor e oferecendo o melhor modelo de ensino da região. “Os alunos podem contar novamente com o acolhimento presencial de todos os nossos professores, coordenadores e colaboradores administrativos depois de quase 2 anos de ensino remoto. Todos estamos trazendo as experiências e aprendizagem obtidas nesse período de pandemia”, diz o Pró-Reitor.



Mais uma vez a UMC sai na frente, aliando modernidade, tradição e qualidade! Esteja com única e melhor universidade do Alto Tietê.



Vestibular 2022-2

