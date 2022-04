A Advocacia-Geral da União (AGU) defendeu que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) arquive um pedido para que o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, sejam investigados por suposto favorecimento a pastores na distribuição de verbas públicas da pasta.





A AGU diz que houve apenas uma “menção indevida” ao presidente durante a crise e que não há elementos que justifiquem a abertura de uma apuração pela Justiça Eleitoral.

Partindo do PT, o pedido de investigação foi feito usando o argumento de que as supostas irregularidades configuram abuso de poder político e econômico, o que pode levar à inelegibilidade.

O presidente foi mencionado em um áudio divulgado pelo jornal “Folha de S. Paulo” em março, no qual o Milton Ribeiro afirma que repassa verbas para municípios indicados por dois pastores e a pedido do presidente. A repercussão do caso resultou na saída de Ribeiro da pasta.

O jornal “O Estado de S.Paulo” havia publicado uma reportagem informando sobre a existência de um “gabinete paralelo” composto por pastores no Ministério da Educação, que controlava a agenda e verba da pasta.

Além disso, a reportagem afirmava que Gilmar Santos e Arilton Mouro possuem trânsito livre na pasta e atuam como lobistas.

O PT pede ao TSE que tome providências cabíveis contra o presidente e o ex-ministro.

A AGU afirmou que a representação deve ser rejeitada por questões processuais. Além disso, alegou que não cabe uma ação judicial de investigação eleitoral, que só pode ser apresentada no período compreendido entre o registro da candidatura e a data da diplomação dos eleitos, entre julho e dezembro.

Ainda segundo a AGU, o PT não “apresentou quaisquer elementos fáticos, tampouco indícios mínimos, de prática de ato ilícito pelo representado Jair Messias Bolsonaro”.

“O áudio juntado aos autos, que deu origem à reportagem do jornal Folha de São Paulo, revela apenas diálogos em que terceiros fazem menção indevida ao nome do presidente da República. Não há qualquer outro suporte fático ou probatório além de demonstrações de suposto prestígio e da própria interpretação dos fatos realizada pela matéria. Dessa forma, revela-se inviável inaugurar qualquer procedimento de investigação judicial eleitoral”, disse a defesa.

A AGU também disse que os fatos foram apurados pela Controladoria-Geral da União (CGU) desde 2021, por iniciativa do Ministério da Educação, que encaminhou denúncias ao órgão de controle interno. A CGU então apontou que não encontrou envolvimento de autoridades.

“Portanto, tendo em vista a ausência de qualquer fato ilícito em relação ao representado Jair Messias Bolsonaro, o reconhecimento da improcedência do pedido formulado na inicial é medida de rigor”, escreveu a AGU.