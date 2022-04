O Suzano Vôlei conquistou o título da Superliga B após vencer a final da competição contra o Ubevôlei/Araguari na Arena Suzano na noite deste domingo (10/04). Com parciais de 20×25, 25×20, 25×18 e 25×23, o time do Alto Tietê garantiu o quinto título de ordem nacional da histótia do esporte na cidade e sacramentou a grande temporada de retorno do vôlei em Suzano com chave de ouro.





Apesar do começo difícil, o Suzano Vôlei levou a melhor na decisão da Superliga B – Foto: Ricardo Sobrinho/Suzano Vôlei

O duelo decisivo começou complicado para o Suzano na Arena. Mesmo com a atmosfera de uma torcida apaixonada ao seu lado, o time da casa começou atrás contra o time mineiro que soube aproveitar boas inversões e contra-ataques para abrir frente no set inicial. A vantagem chegou a ser de oito pontos, mas a medida que a parcial avançou, os suzanenses diminuiram a diferença, terminando o set com 20 a 25 no placar. Araguari saia na frente.

O segundo período foi de maior equilibrio, com as duas equipes alternando pontos desde o início da parcial. Com a cabeça no lugar, os atletas do Suzano souberam impôr a pressão da Arena e sua qualidade técnica para tomar as rédeas da partida, encaixando bons ataques e sequências de saques que dificultaram a recepção rival. Com isso, o resultado não podia ser outro: vitória na parcial por 25 a 20, e empate na Arena.

Com tudo igual no placar, os suzanenses seguiram com o domínio das ações, para alegria de sua torcida que lotou a Arena com mais de 6,8 mil pessoas pelo segundo jogo consecutivo. Com a mesma raça e disposição do set anterior, os jogadores conseguiram fazer a diferença mais uma vez, em especial nos contra-ataques, fundamento que definiu o set em 25 a 18, virando o duelo em 2 sets a 1.

A hora estava chegando. Faltam 25 pontos para o Suzano Vôlei conquistar a primeira taça em seu retorno ao cenário profissional. O clima na Arena, que chegou a ser de preocupação, passou a ser de alegria e ansiedade com a atuação e a proximidade do título. Os jogadores chamavam a torcida a cada jogada e a medida que o Suzano avançava no set, a sensação de que o título ficaria no Alto Tietê aumentava mais e mais. Iluminado nos saques, o time da casa fechou o jogo em 25×23 para conquistar o título da Superliga B 2022, para festa total no ginásio.

Para o ponteiro Nathan, um dos destaques da decisão, o título representa o ressurgimento da cidade no esporte. “Muito feliz de fazer parte dessa conquista, é um time que trabalhou duro nessa temporada para chegar nesse momento. Todos estão de parabéns e agora vamos comemorar esse título merecido”, disse.

De acordo com o central Alberto, capitão da equipe, a emoção tomou conta de todos, inclusive da comissão técnica, formada também por ex-jogadores. “Eu estava aqui no último título de Suzano e voltar a levantar esse troféu representa muito para mim. A campanha como um todo nos deixa muito orgulhoso em dar esse troféu para a cidade”, afirmou.

Com a conquista nacional, o Suzano Vôlei encerra a temporada 2021/21 com os títulos da Superliga C e da Superliga B e a vaga garantida para a Superliga Masculina 2022/23, com início no último trimestre deste ano.