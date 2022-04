A 10ª edição do curso de Promotoras Legais Populares em Suzano recebe nesta semana a sexta aula do módulo online com a advogada Rosana Chiavassa. A profissional aborda o tema “A História do Feminismo no Brasil e no Mundo”. Com exemplos práticos, o encontro traduz como o papel da mulher na sociedade foi transformado ao longo do tempo, passando por diferentes fases e conquistas de direitos. O curso conta com conteúdo inédito toda semana, com postagens às terça-feiras no canal “TV Prefeitura de Suzano” (bit.ly/TVPrefeituradeSuzano).





A advogada convida as alunas a um mergulho na história, tratando do feminino desde período neolítico, quando as mulheres eram consideradas divindades da natureza, passando pelo olhar do Egito e da Grécia Antiga, até chegar à Idade Média e à influência cristã. Na história recente, a profissional apresenta as principais revoluções e destaca nomes de relevância para a luta das mulheres no Brasil e no mundo, como a educadora Nísia Floresta e a guerreira Joana D’Arc.

Um passo adiante, a aula também aborda o papel da mídia e da publicidade na estereotipação e pressão estética das mulheres e as principais legislações conquistadas no País, desde o direito ao voto, em 1932, até a lei do feminicídio, em 2015, além de pontuar a relevância da Educação e da luta das mulheres negras, sobretudo no cenário durante e após abolição da escravatura no Brasil.

Rosana tem longa carreira no Direito, sendo participante dos estudos para a Constituinte sobre a inserção da Igualdade de Gênero, em 1987. A advogada também é uma das fundadoras da Comissão da Mulher Advogada (OAB/SP, 1987) e já atuou como conselheira federal em diferentes comissões. Na militância feminista, a advogada tem no currículo centenas de palestras nas subseções do Estado sobre Direito à Saúde, Inovação do Código Civil e Igualdade de Gênero, sendo também a primeira e única mulher candidata à presidência da OAB/SP, em 2003.

Além disso, a palestrante é fundadora da Associação das Advogadas Associadas e Estagiárias do Estado de São Paulo (ASAS), tendo instituído a campanha “Não Hesite, Apite!”, voltada ao combate do assédio sexual. Atualmente, a iniciativa está presente em diferentes regiões do Brasil, inclusive em Suzano, tendo sido destaque na Conferência Mundial das Mulheres, da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2015.

Para a dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi, o tema da aula é indispensável para a formação das alunas. “Conhecer esse histórico e identificar como fatores internos e externos influenciaram na transformação do papel das mulheres na sociedade nos mune de informações concretas para que possamos ir em busca de nossos direitos, sendo que ainda hoje muitos deles são deixados de lado. Também é a oportunidade de ter acesso a grandes nomes da história e lembrarmos de honrar essa luta”.