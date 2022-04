Apesar de só ser comemorado no Brasil, o Dia Mundial do Rock, isto é, 13 de julho também terá a sua versão em Ferraz de Vasconcelos. Na realidade, a cidade vai realizar a semana municipal dedicada ao gênero musical. A iniciativa partiu do vereador Claudio Roberto Squizato (PL) que há anos promove de maneira extraoficial o evento na cidade.





Para tanto, o parlamentar elaborou um projeto de lei instituindo no calendário oficial de datas e eventos o Dia 13 de Julho, a ser celebrado anualmente. No fundo, o texto foi lido em plenário na sessão ordinária desta terça-feira, dia 12. Com isso, a matéria foi encaminhada para análise das comissões competentes e da Procuradoria Jurídica da Casa. Em razão disso, ainda não existe uma data para a proposta ser votada.

De acordo com o autor, com a oficialização da Semana Municipal do Rock será possível, por exemplo, o poder público organizar o evento e o próprio vereador apresentar emenda impositiva ao orçamento local do próximo ano, garantindo assim recurso financeiro para a realização da festa em homenagem ao gênero musical. “No momento certo, vou trabalhar para que tudo aconteça dentro do previsto”, diz Squizato.

A ideia de se criar o Dia Mundial do Rock foi sugerida pelo cantor Phil Collins, em 1985, mas somente a partir de 87 é que a iniciativa saiu do papel, ou seja, tornou-se uma celebração oficial no planeta. A origem foi um mega evento simultâneo em Londres, na Inglaterra e na Filadélfia, nos Estados Unidos intitulado Live Aid para acabar com a fome na Etiópia, no continente africano.

Controvérsia

No País, o movimento começou em meados dos anos 90 quando duas rádios paulistanas a 89 FM e a 97 FM passaram a mencionar a data de 13 de julho como o Dia Mundial do Rock. Na época, os ouvintes apoiaram maciçamente a ideia. Em contrapartida, há pessoas que discordam deste acontecimento. Na verdade, para elas, o evento deveria ser festejado no dia 05 de julho ou 9 de fevereiro.

Por Pedro Ferreira