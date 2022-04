A Secretaria de Políticas para Mulheres de Itaquaquecetuba continua visitando equipamentos públicos para entregar cartilhas de enfrentamento à violência doméstica junto a uma apresentação de como deve ser o fluxo de atendimento. Na última semana, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Piratininga e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Caiuby, foram contempladas.





“Orientação e assistência multidisciplinar são parcerias necessárias para assistir a nossa população, principalmente quando falamos de violência doméstica”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.

O trabalho é desenvolvido em parceria com a Secretaria de Saúde para acolher as mulheres após o atendimento médico e as cartilhas ficam à disposição da população. “Queremos que todas as vítimas sejam assistidas com dignidade, cuidado e respeito, por isso essa integração entre as secretarias é importante”, contou a secretária de Políticas para Mulheres, Hadla Issa.

“É fundamental que, após a identificação da violência, nossos profissionais possam fazer o encaminhamento adequado que, às vezes, envolve outra secretaria. Muitas mulheres precisam de acompanhamento psicossocial, por exemplo”, acrescentou a secretária de Saúde, Ariana Julião.