Está se aproximando o período mais doce do ano e são raras as pessoas que abrem mão de um bom chocolate. Na Páscoa é normal exagerar um pouco na ingestão de açúcar e a dúvida que sempre surge é: Será que o chocolate realmente é o vilão desse período e contribui para o aumento de acnes?





Segundo a médica dermatologista, Bianca Gastaldi, a guloseima deve ser consumida com moderação, isso porque é rico em gordura e açúcar e pode levar ao surgimento do quadro de acne em quem já tem o problema.

“O consumo de açúcar em grande quantidade eleva os níveis de insulina, de fatores de crescimento insulina-like (IGF-1) e de seus receptores IGF-1R na glândula sebácea aumentando a produção de hormônios andrógenos e a hiperqueratinização”, explicou.

Dr. Bianca afirma que uma dieta com baixo teor de açúcar pode melhorar a acne, mas apenas em indivíduos que possuem resistência insulínica.

Sobre Bianca Gastaldi

Bianca Gastaldi é médica dermatologista, graduada em medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina e membro das Sociedades Brasileira (SBD) e Americana de Dermatologia (AAD). Atua com foco em injetáveis e no gerenciamento do envelhecimento há 15 anos, sendo atualmente professora da pós-graduação de cosmiatria e speaker internacional da Sinclair e da Toskani (duas grandes empresas que atuam na área de dermatologia estética com injetáveis).