Nesta quarta-feira (13), foi reinaugurada a Creche Jandira Fortunata da Silva, na Vila São Carlos, em Itaquaquecetuba. A unidade atendia 80 crianças e agora, com a reestruturação física, passa a receber 150. São nove salas de atividades, brinquedoteca, refeitório, cozinha, fraldário, lactário, copa, despensa, almoxarifado, secretaria e área externa.





O nome da creche homenageia Jandira Fortunata da Silva, que morou na Vila São Carlos por mais de 40 anos e era merendeira na Escola Estadual Vereador Durval Evaristo dos Santos, sendo assim, conhecida e querida por todos.

“Essa é a décima quarta creche entre inaugurações e reinaugurações. Ela conta com espaços adequados para o atendimento que as crianças de 0 a 3 anos necessitam. Sou grata pelo trabalho construído pela educação da cidade”, disse a secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo dos Santos Soares.

O atual governo prioriza o atendimento às crianças e por isso investe na educação desde o início de 2021 com a implantação de creches para diminuir o déficit de vagas. Durante a cerimônia, secretários, vereadores e autoridades do município estiveram presentes.

“É emocionante acompanhar de perto a inauguração desta creche no bairro em que cresci e moro até hoje. É um local que necessitava desse aumento de vagas e é essa a nossa luta para a cidade toda”, relatou o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa.

“Deixar as crianças com segurança nas creches é um direito das mães. A boa educação e alimentação fazem diferença na vida delas. Vamos conseguir atender 150 estudantes com total carinho nesta unidade”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.