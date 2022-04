Nesta quarta-feira (13), o Fundo Social de Solidariedade de Itaquaquecetuba, em parceria com a Etec (Escola Técnica Estadual de São Paulo), abre inscrições online para três oficinas gratuitas: panificação, corte e costura, manicure e pedicure.





Serão dez vagas para cada curso que tem por objetivo levar a profissionalização para pessoas em situação de vulnerabilidade. As inscrições devem ser feitas pelo link: https://cutt.ly/ZFEnl6P até sexta-feira (15) e o início dos cursos está marcado para o próximo dia 25, com entrega de certificado após a conclusão.

Para participar é necessário ser maior de idade, não precisa ter experiência e o material será fornecido pelo Fundo Social e pela Etec. Panificação terá cinco aulas, assim como manicure e pedicure, enquanto corte e costura contará com 15 aulas no total. Os encontros serão na rua Dirce Passos, 14 – centro e a inauguração do espaço será na próxima terça-feira (19), às 18h.

A presidente e primeira-dama do Fundo Social, Mila Prates Queroz, ressaltou a importância das oficinas especialmente para as mulheres, que podem passar a ter profissão e renda. “Sabemos que muitas mulheres são as chefes de casa e a oficina vai contribuir com a profissionalização. Elas vão poder comercializar seus produtos e serviços para gerar ou aumentar a renda.”

Na oficina de panificação, os alunos vão aprender técnicas de como produzir pães e bolos, assim como conservá-los até a comercialização. No caso do curso de manicure e pedicure, serão ensinadas técnicas básicas de esmaltação, corte e cutilagem. Já em corte e costura, o básico de modelagem, tecidos e cortes será ensinado.

“O espaço é bem localizado, o que vai facilitar na adesão da população. Queremos dar essas e outras oportunidades de qualificação para que as pessoas, principalmente aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade, tenham renda e dignidade”, acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.