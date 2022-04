Um homem foi morto após levar um tiro durante um assalto em Poá (SP) na madrugada desta segunda-feira (11). Segundo a polícia, Francisco Emerson Sampaio de Souza estava no carro dele com mais duas mulheres na Rua Jair de Godoy, no Centro, quando foram abordados pelos criminosos.





Os reféns foram divididos nos dois carros e levados em direção a Itaquaquecetuba. A polícia disse que Francisco foi baleado por um dos criminosos ao tentar alertar guardas que passavam em uma viatura.

Uma das mulheres feitas de refém disse à polícia que eles foram abordados por quatro ladrões que chegaram em um carro e anunciaram o assalto com uma arma. A mulher disse que ficou no carro com Francisco e mais dois criminosos. A outra refém foi levada ao carro dos assaltantes e ficou junto com um casal.

Ainda segundo ela, os carros seguiram em direção a Itaquaquecetuba. Ainda em Poá, eles passaram por uma viatura da Guarda Civil Municipal e Francisco tentou alertar os policiais, entrando em luta com o assaltante que estava no banco com ele.

Ela disse que o criminoso atirou em Francisco e que, ao atirar, o autor do disparo ficou com a mão ferida. Eles seguiram até Itaquaquecetuba mas, ao chegar na cidade, os criminosos colocaram a moça que estava no outro veículo no mesmo carro onde estavam Francisco e a outra refém. Depois disso, fugiram.

A mulher que ficou no outro carro contou à polícia que era ameaçada por uma criminosa armada que ameaçava ela de morte. As mulheres disseram que, após a fuga dos criminosos, ficaram em choque e, por não conhecerem o local, voltaram para Poá.

As mulheres encontraram policiais militares por volta das 2h30.

De acordo com a polícia, um adolescente foi apresentado na delegacia de Itaquaquecetuba e confessou que atirou em Francisco.

“As investigações estão em andamento desde o momento que ele ocorreu, os policiais estão empenhados desde a madrugada e fizeram várias diligências. e temos uma pessoa identificada e foi atingida pela sua própria arma e continua internada. mas não temos por enquanto a notícia de outros envolvidos, mas estamos adiantados com as investigações”, explica o delegado do Setor de Homicídios Alexandre Batalha.

O carro utilizado pelos criminosos foi achado pela polícia. O veículo estava na cidade de Cabreúva, a mais de 100 quilômetros de Poá.