A Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos divulgou nesta terça-feira (12) a lista de contemplados para as 11 creches municipais. Os responsáveis deverão realizar a matrícula da criança entre os dias 18 e 20 de abril. A matrícula deverá ser feita na creche em que a criança foi aprovada.





A lista de aprovados está disponível no site da prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, ao acessar o link, é necessário clicar na opção 2 “crianças contempladas com vaga”. No site também é possível verificar a lista geral de inscrição, as inscrições desclassificadas e a lista de espera.

Para realizar a matrícula, o responsável deve ir à unidade correspondente da inscrição com os seguintes documentos:

Certidão Nascimento;

Carteira de Vacina (frente e verso);

Cartão do SUS;

RG do aluno (se houver);

RG do pai, mãe ou responsável legal;

Comprovante de Residência no nome de um dos responsáveis com CEP;

2 fotos 3×4.

Caso a matrícula não seja feita no período definido, a criança perderá a vaga.







